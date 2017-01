10:11 | Höchststrafe für Tod eines Heimleiters und dessen Freundin Das Regionalgericht Thun hat am Dienstag einen 48-jährigen Mann wegen eines Doppeltötungsdelikts im Jahr 2013 in Spiez zur höchstmöglichen Strafe verurteilt: lebenslänglich mit anschliessender Verwahrung. more

10:07 | Justin Bieber kommt im nächsten Sommer nach Bern Kreischalarm! Popstar Justin Bieber kommt nach Bern. Der 22-jährige Kanadier tritt am 15. Juni 2017 im Stade de Suisse auf, wie die Stadionbetreiber am Dienstag bekanntgaben. more

10:01 | Nationalrat beharrt auf Personalkürzungen und Zückerchen für Bauern Mehr Geld für die Landwirtschaft, dafür Kürzungen beim Bundespersonal und bei externen Dienstleistern: Der Nationalrat ist in der letzten Budgetrunde vor der Einigungskonferenz seinem Credo treu geblieben. Es verbleiben sieben Differenzen zum Ständerat. more

10:00 | In den Kantonen Uri und Glarus lebt es sich am günstigsten Wer abseits der grossen Zentren lebt, kann über einen grösseren Teil seines Einkommens verfügen. Sein Budget optimieren kann, wer zum Beispiel in die Kantone Uri und Glarus zieht. more

09:34 | Wahrscheinlich letzte Mission zur Suche nach MH370-Wrack unterwegs Die Suche nach der seit zweieinhalb Jahren verschwundenen Malaysia-Airlines-Boeing mit der Flugnummer MH370 steht vor dem Ende. Das Spezialschiff MV Fugro Equator war am Dienstag auf seiner wahrscheinlich letzten Suchmission. more